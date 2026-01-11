거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Sample program for async/sync all close. - MetaTrader 5용 스크립트
비동기식과 동기식을 모두 가깝게 비교하는 간단한 프로그램입니다.
샘플 프로그램이므로 조건을 추가하는 등 테스트 목적에 맞게 자유롭게 수정해 보세요.
신 최고가-신저가 지수
신최고-신저 지수는 해당 기간 동안 최고치를 기록한 통화쌍 수와 최저치를 기록한 통화쌍 수의 차이로 계산됩니다.컬러 지그재그
퀵 지그재그의 다양한 색상 수정.
Candlestick Wick Imbalance
촛대 심지 불균형CPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager)
Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.