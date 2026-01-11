코드베이스섹션
Sample program for async/sync all close. - MetaTrader 5용 스크립트

Sajiro Yoshizaki
비동기식과 동기식을 모두 가깝게 비교하는 간단한 프로그램입니다.
샘플 프로그램이므로 조건을 추가하는 등 테스트 목적에 맞게 자유롭게 수정해 보세요.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47413

