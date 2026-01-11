Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Sample program for async/sync all close. - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo è un semplice programma per confrontare gli asincroni e i sincroni all close.
Si tratta di un programma di esempio, quindi è possibile modificarlo per i propri scopi di test, ad esempio aggiungendo delle condizioni.
Si tratta di un programma di esempio, quindi è possibile modificarlo per i propri scopi di test, ad esempio aggiungendo delle condizioni.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47413
Indice nuovi massimi-nuovi minimi
L'indice New Highs-New Lows è calcolato come la differenza tra il numero di coppie di valute che hanno registrato un massimo nel periodo e il numero di coppie di valute che hanno registrato un minimo nel periodo.ZigZag colorato
Una modifica multicolore del Quick Zigzag.
Candlestick Wick Imbalance
Squilibrio dello stoppino della candelaCPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager)
Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.