脚本

Sample program for async/sync all close. - MetaTrader 5脚本

Sajiro Yoshizaki | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
47
等级:
(4)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是一个简单的程序，用于比较异步和同步全部关闭的情况。这是一个示例程序，因此可以根据自己的测试目的进行修改，例如添加条件。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47413

