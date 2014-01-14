DailyPivotPoints

El indicador DailyPivot Points (puntos de pivote diarios) nos ayuda a componer una imagen de los movimientos futuros del mercado, distinta de otras herramientas que quedan descolgadas del mercado.

La información que se hizo disponible en el transcurso del día anterior se utiliza para calcular los puntos de control de tendencias de menor importancia del día actual.

El Punto Pivote (PP, Pivot Point) es el punto de equilibrio - un nivel que el precio es atraído a lo largo del día. Teniendo tres valores para el día anterior: precio máximo, mínimo y de cierre, se calcula 13 niveles para marcos de tiempo más pequeños: punto de equilibrio, 6 niveles de resistencia y 6 niveles de soporte. Estos niveles se llaman puntos de control.



Los puntos de control nos proporcionan la posibilidad de determinar fácilmente la dirección de la tendencia de menor importancia. Tres valores son los más importantes - niveles de punto de equilibrio, Resistencia1 (RES1.0) y Soporte1 (SUP1.0). Las pausas en el movimiento, o incluso un retroceso, se ven con frecuencia durante el movimiento del precio entre estos niveles.

De esta manera, el indicador DailyPivot Points:

pronostica el rango de variación de precios;

pone de manifiesto las posibles paradas de precios;

da a ver los posibles puntos de cambio de dirección del movimiento de los precios.

Si el mercado en el día actual se abre por encima del punto de equilibrio, entonces es la señal para la apertura de posiciones largas. Si el mercado se abre por debajo del punto de equilibrio, entonces el día actual es favorable para la apertura de posiciones cortas.

El método de los puntos de control consiste en el seguimiento de la posibilidad de giro y ruptura cuando el precio choca con el nivel RES1.0 de resistencia o con el nivel de soporte SUP1.0. Para cuando el precio alcance los niveles RES2.0, RES3.0 o SUP2.0, SUP3.0, el mercado parece estar sobrecomprado o sobrevendido por regla general, por lo que estos niveles se utilizan sobre todo como niveles de salida.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 23.12.2005.







Cálculo:

Se calcula sobre a base de los valores HIGH, LOW y CLOSE (Alto, Bajo y Cierre) del día anterior que generan nuevos valores del Punto Pivote (PP), Resistancia1 (RES1.0), Resistencia2 (RES2.0), Resistencia3(RES3.0), Soporte1 (SUP1.0), Soporte2 (SUP2.0) and Soporte3 (SUP3.0), y también de los valores intermedios Resistencia0.5(RES0.5), Resistencia1.5 (RES1.5), Resistencia2.5 (RES2.5), Soporte0.5(SUP0.5), Soporte1.5 (SUP1.5) y Soporte2.5 (SUP2.5).



De esta manera, el trazado para el futuro de los máximos y mínimos de los días anteriores está implicado.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



RES1.0 = 2*PP - LOW

RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)

RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)



SUP1.0 = 2*PP – HIGH

SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)

SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2

RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2

RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2



SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2

SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2

SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



donde: