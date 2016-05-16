このインディケータは、現在市場に基づく他のツールと違って、市場の将来動向の構図をするのに役立ちます。前日の過程で利用できるようになった情報が、今日のマイナートレンドのチェックポイントを計算するために使用されます。

