LeManSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1129
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者
このインディケータは、色付きのドットとして市場のエントリポイントを示します。シグナル点の場所は保護ストップロスを設定するまたは新しいトレーリングストップの位置を設定するためのレベルを示すことができます。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年8月12日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/474
