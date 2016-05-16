コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LeManSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

LeMan | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1129
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

LeMan

このインディケータは、色付きのドットとして市場のエントリポイントを示します。シグナル点の場所は保護ストップロスを設定するまたは新しいトレーリングストップの位置を設定するためのレベルを示すことができます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年8月12日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

LeManSignalインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/474

DailyPivotPoints_Full DailyPivotPoints_Full

このインディケータは、現在市場に基づく他のツールと違って、市場の将来動向の構図をするのに役立ちます。前日の過程で利用できるようになった情報が、今日のマイナートレンドのチェックポイントを計算するために使用されます。

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

DailyPivot Points インディケータは、現在市場に基づく他のツールと違って、市場の将来動向の構図をするのに役立ちます。

ケルトナーチャンネルセット ケルトナーチャンネルセット

ユニバーサル平滑に基づいたケルトナーチャンネルのセット

チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator） チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator）

平滑化アルゴリズムを選択できるチェイキンオシレータ