Indikatoren

LeManSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1291
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor:

LeMan

Der Indikator zeigt farbige Punkte für einen Markteintritt. Die Positionen der Signalpunkte können auch als StopLoss oder als ein neuer Trailing-Stopps verwendet werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 12.08.2009.

LeManSignal indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/474

