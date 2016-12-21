Wirklicher Autor:

LeMan

Der Indikator zeigt farbige Punkte für einen Markteintritt. Die Positionen der Signalpunkte können auch als StopLoss oder als ein neuer Trailing-Stopps verwendet werden.



Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 12.08.2009.



