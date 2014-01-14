CodeBaseSecciones
Color Smoothed Momentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
colorjmomentum.mq5 (11.04 KB) ver
jmomentum.mq5 (7.21 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
En este indicador los valores de Momentum son suavizados utilizando el algoritmo de suavizado JMA para filtración de señales y visualización de tendencia.

Como resultado de ello, ahora es posible indicar una tendencia utilizando la línea indicadora coloreada.

ColorJMomentum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/461

