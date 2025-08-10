실제 작성자:

LeMan

이 인디케이터는 시장 진입 시점을 컬러 점으로 표시합니다. 신호점의 위치는 보호 레벨인 손절 또는 새 포지션인 추적손절 설정 레벨로 사용할 수 있습니다.



이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.12.08. 에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.