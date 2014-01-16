请观看如何免费下载自动交易
LeManSignal - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
1775
真实作者:
本指标使用彩色点显示进入市场点. 信号点的位置可以指出设置保护性止损或新追踪止损的位置.
本指标首先于2009年8月12日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/474
