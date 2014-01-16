代码库部分
LeManSignal - MetaTrader 5脚本

LeManSignal
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1775
等级:
(18)
已发布:
已更新:
真实作者:

LeMan

本指标使用彩色点显示进入市场点. 信号点的位置可以指出设置保护性止损或新追踪止损的位置.

本指标首先于2009年8月12日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

LeManSignal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/474

