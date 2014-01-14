Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DailyPivotPoints_Full - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1519
-
El indicador DailyPivot Points (puntos de pivote diarios) nos ayuda a componer una imagen de los movimientos futuros del mercado, distinta de otras herramientas que quedan descolgadas del mercado. La información que se hizo disponible en el transcurso del día anterior se utiliza para calcular los puntos de control de tendencias de menor importancia del día actual.
Esta variante del indicador Puntos DailyPivot se puede construir para cualquier barra de un gráfico y se puede ver una imagen completa del comportamiento del mercado en relación con los niveles del indicador en cada barra. Probablemente la mejor manera de utilizar el indicador es analizar una estrategia, mientras se trabaja sin conexión.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 23.12.2005.
El indicador muestra los momentos de entrar al mercado con puntos de colores. Los lugares señalados con puntos pueden indicar los niveles para establecer un Stop Loss de protección o una nueva posición para Trailing Stop.Trend power and direction indicator
Este indicador pinta las velas de diferentes colores en función de la potencia y dirección de la tendencia.
El indicador DailyPivot Points (puntos de pivote diarios) nos ayuda a componer una imagen de los movimientos futuros del mercado, distinta de otras herramientas que quedan descolgadas del mercado.Índice de Variación
El Índice de Variación muestra si una tendencia o un movimiento plano se está imponiendo en series temporales o en comportamiento aleatorio.