DailyPivotPoints_Full

El indicador DailyPivot Points (puntos de pivote diarios) nos ayuda a componer una imagen de los movimientos futuros del mercado, distinta de otras herramientas que quedan descolgadas del mercado. La información que se hizo disponible en el transcurso del día anterior se utiliza para calcular los puntos de control de tendencias de menor importancia del día actual.

Esta variante del indicador Puntos DailyPivot se puede construir para cualquier barra de un gráfico y se puede ver una imagen completa del comportamiento del mercado en relación con los niveles del indicador en cada barra. Probablemente la mejor manera de utilizar el indicador es analizar una estrategia, mientras se trabaja sin conexión.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 23.12.2005.



