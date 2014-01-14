Participe de nossa página de fãs
LeManSignal - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
2175
-
Autor Real:
O indicador mostra pontos de entrada no mercado através de pontos coloridos. A localização dos Sinais tipo pontos podem indicar os níveis para definir um Stop Loss de proteção ou uma nova posição tipo Trailing Stop (Stop móvel).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.08.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/474
