LeManSignal - indicador para MetaTrader 5

LeMan
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2175
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

LeMan

O indicador mostra pontos de entrada no mercado através de pontos coloridos. A localização dos Sinais tipo pontos podem indicar os níveis para definir um Stop Loss de proteção ou uma nova posição tipo Trailing Stop (Stop móvel).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.08.2009.

Indicador LeManSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/474

Trend power and direction indicator Trend power and direction indicator

Este indicador colore as velas dependendo da força e direção da tendência.

Momentum suavizado colorido Momentum suavizado colorido

Momentum suavizado colorido indicando a tendência atual do mercado.

DailyPivotPoints_Full DailyPivotPoints_Full

O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado. A informação que fica disponível no decurso do dia anterior é utilizada para calcular os pontos de verificação da tendência menor do dia atual.

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado.