MT5用リスクカリキュレーター - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Yevgeniy Koshtenko
- ビュー:
- 45
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケータは、リスクをパーセンテージで計算し、そのリスクに見合うロットサ イ ズ を 提 示 し ま す 。リスクをパーセンテージで、ストップサイズをpipsで指定するだけです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47308
