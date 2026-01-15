コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MT5用リスクカリキュレーター - MetaTrader 5のためのインディケータ

zebedeig
発行者:
Yevgeniy Koshtenko
ビュー:
45
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
このインジケータは、リスクをパーセンテージで計算し、そのリスクに見合うロットサ イ ズ を 提 示 し ま す 。リスクをパーセンテージで、ストップサイズをpipsで指定するだけです。

    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47308

