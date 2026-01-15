CodeBaseSezioni
Indicatori

Calcolatore del rischio per MT 5 - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Yevgeniy Koshtenko
Visualizzazioni:
24
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
L'indicatore calcola il rischio in percentuale e fornisce la dimensione del lotto accettabile per il rischio. È sufficiente specificare il rischio in percentuale e la dimensione dello stop in pips.

    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/47308

