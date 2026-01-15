CodeBaseKategorien
Indikatoren

Risikoberechner für MT 5 - Indikator für den MetaTrader 5

zebedeig
Veröffentlicht:
Yevgeniy Koshtenko
Ansichten:
36
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Der Indikator berechnet Ihr Risiko in Prozent und gibt Ihnen die Lotgröße an, die für Ihr Risiko akzeptabel ist. Sie müssen nur das Risiko in Prozent und die Stoppgröße in Pips angeben.

    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/47308

