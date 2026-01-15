Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Risikoberechner für MT 5 - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Yevgeniy Koshtenko
- Ansichten:
- 36
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator berechnet Ihr Risiko in Prozent und gibt Ihnen die Lotgröße an, die für Ihr Risiko akzeptabel ist. Sie müssen nur das Risiko in Prozent und die Stoppgröße in Pips angeben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/47308
BinanceQuotesDownloader
Echtzeit-Anzeige von Binance-KursenRange Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy
Ein professioneller visueller Indikator für die beliebte "One Candle" Daily Breakout Strategie (0.9 SL / 1.25 TP). Automatisiert die Vektoranalyse für Gold (XAUUSD).
Custom Hammer and Inverted Hammer
Custom Hammer und Inverted HammerAccelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.