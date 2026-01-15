请观看如何免费下载自动交易
MT 5 风险计算器 - MetaTrader 5脚本
Yevgeniy Koshtenko
94
-
该指标以百分比计算您的风险，并给出您可接受的风险手数。您只需指定以百分比为单位的风险和以点为单位的止损大小。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/47308
