MT 5 风险计算器 - MetaTrader 5脚本

发布者:
Yevgeniy Koshtenko
显示:
94
等级:
(6)
已发布:
该指标以百分比计算您的风险，并给出您可接受的风险手数。您只需指定以百分比为单位的风险和以点为单位的止损大小。

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/47308

