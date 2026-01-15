CodeBaseSeções
Indicadores

Calculadora de risco para MT 5 - indicador para MetaTrader 5

zebedeig | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Yevgeniy Koshtenko
Visualizações:
59
Avaliação:
(6)
Publicado:
O indicador calcula seu risco como uma porcentagem e fornece o tamanho do lote aceitável para seu risco. Você só precisa especificar o risco em porcentagem e o tamanho do stop em pips.

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47308

