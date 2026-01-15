Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Calculadora de risco para MT 5 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Yevgeniy Koshtenko
- Visualizações:
- 59
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador calcula seu risco como uma porcentagem e fornece o tamanho do lote aceitável para seu risco. Você só precisa especificar o risco em porcentagem e o tamanho do stop em pips.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47308
BinanceQuotesDownloader
Exibição em tempo real das cotações da BinanceRange Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy
Um indicador visual profissional para a popular estratégia Daily Breakout "One Candle" (0,9 SL / 1,25 TP). Automatiza a análise vetorial do ouro (XAUUSD).
Custom Hammer and Inverted Hammer
Martelo personalizado e martelo invertidoAccelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.