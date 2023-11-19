CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Калькулятор риска для MT 5 - индикатор для MetaTrader 5

zebedeig | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Yevgeniy Koshtenko

3.8 (6)
Квалифицированный инвестор Казахстана и РФ.
В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.
Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.
13 продуктов 116 статей 5 кодов 2 темы 148 комментариев
Просмотров:
6634
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор считает ваш риск в процентах, и выдает размер предельного лота, который допустим для вашего риска. Нужно лишь указать риск в процентах, и размер стопа в пипсах.

    Вторая производная как фильтр линейного тренда Вторая производная как фильтр линейного тренда

    Вторая производная может сглаживать временные ряды, удалять циклические компоненты и выделять тренды.

    Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр

    Этот советник не торгует. Простейшая панель, реализованная при помощи стандартной библиотеки Canvas, позволяет рисовать мышкой цифры. Распознавание рисунков производится при помощи обученной модели mnist.onnx.

    BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

    Отображение котировок Binance в режиме реального времени

    OnTickMulti OnTickMulti

    Мультисимвольный OnTick.