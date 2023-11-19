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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Калькулятор риска для MT 5 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Yevgeniy KoshtenkoКвалифицированный инвестор Казахстана и РФ.
В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.
Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.
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- 6634
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- Опубликован:
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Индикатор считает ваш риск в процентах, и выдает размер предельного лота, который допустим для вашего риска. Нужно лишь указать риск в процентах, и размер стопа в пипсах.
Вторая производная как фильтр линейного тренда
Вторая производная может сглаживать временные ряды, удалять циклические компоненты и выделять тренды.Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр
Этот советник не торгует. Простейшая панель, реализованная при помощи стандартной библиотеки Canvas, позволяет рисовать мышкой цифры. Распознавание рисунков производится при помощи обученной модели mnist.onnx.
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Отображение котировок Binance в режиме реального времениOnTickMulti
Мультисимвольный OnTick.