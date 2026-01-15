Kod TabanıBölümler
MT 5 için risk hesaplayıcı - MetaTrader 5 için gösterge

Yevgeniy Koshtenko
24
(6)
Gösterge, riskinizi yüzde olarak hesaplar ve size riskiniz için kabul edilebilir lot büyüklüğünü verir. Riski yalnızca yüzde cinsinden ve durdurma boyutunu pip cinsinden belirtmeniz gerekir.

    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/47308

