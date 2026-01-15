CodeBaseSections
Calculateur de risque pour MT 5 - indicateur pour MetaTrader 5

L'indicateur calcule votre risque en pourcentage et vous donne la taille de lot acceptable pour votre risque. Il vous suffit de spécifier le risque en pourcentage et la taille du stop en pips.

    Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/ru/code/47308

