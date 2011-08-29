Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор Волатильности Чайкина с выбором алгоритма усреднения - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4339
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) определяет волатильность на основе ширины диапазона между минимумом и максимумом.
Основное отличие этого индикатора от его классического аналога заключается в возможности менять алгоритм усреднения, используя выбор варианта из десяти имеющихся в наличии:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.
- Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
- Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия;
- Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
- Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA то же фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Комплект уровней Келтнера, построенный на основе универсального сглаживания.Multistochastic
Индикатор для мультивалютного технического анализа, основанного на резонансах смежных финансовых активов.
Оптимизированный по скорости работы вариант индикатора ZigZag.Осциллятор Чайкина
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) с выбором алгоритма усреднения.