Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Índice de Volatilidade de Chaikin com a seleção do algoritmo de suavização - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2446
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A principal diferença deste indicador e de seu equivalente padrão está na possibilidade de variar seu algoritmo de média, selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.
- Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
- Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor;
- Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA;
- Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/471
Variante do indicador ZigZag otimizado pela sua taxa de operação.Coeficiente de Correlação Spearman
Coeficiente de Correlação Spearman é um método não-paramétrico utilizado para análises estatísticas da correlação.
Indicador de análise técnica multi-moeda com base nos ativos financeiros de ressonâncias relacionados.Keltner Channels Set
Conjunto de Canais de Keltner baseado na média universal.