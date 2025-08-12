코드베이스섹션
ColorMomentum_AMA - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
77
(17)
게시됨:
colormomentum_ama.mq5 (7.64 KB) 조회
momentum_ama.mq5 (6.89 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

이 히스토그램은 페리 카우프만의 알고리즘에 의해 평균화된 모멘텀 인디케이터 값을 기반으로 합니다:

Индикатор[bar]=AMA(Momentum(Price[bar])) 

이 인디케이터에서 거래의 주요 신호는 인디케이터의 제로 레벨이 붕괴되는 것입니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( 터미널_데이터_터미널_디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.

ColorMomentum_AMA 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/468

