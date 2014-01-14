CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_TEMA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1152
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
exp_tema.mq5 (25.27 KB) ver
Este Asesor Experto seguidor de tendencia multi-divisa esta basado en el indicador técnico Media móvil exponencial triple.

Este asesor experto se describe a fondo en el artículo "Creación de un Asesor Experto, que comercia en una serie de instrumentos".

Resultados de las pruebas:

Resultados de las pruebas del Asesor Experto exp_tema desde 2011.01.01 a 2011.08.24 (símbolo testado EURUSD, Diario)

