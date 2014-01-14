Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_TEMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1152
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este Asesor Experto seguidor de tendencia multi-divisa esta basado en el indicador técnico Media móvil exponencial triple.
Este asesor experto se describe a fondo en el artículo "Creación de un Asesor Experto, que comercia en una serie de instrumentos".
Resultados de las pruebas:
Resultados de las pruebas del Asesor Experto exp_tema desde 2011.01.01 a 2011.08.24 (símbolo testado EURUSD, Diario)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/450
