ColorMomentum_AMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2022
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Este histograma foi criado na base no valor do indicador Momentum suavizado pelo algoritmo de Perry Kaufman:

Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar])) 

O rompimento do indicador no nível zero é um sinal principal de negociação deste indicador.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador ColorMomentum_AMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/468

