Este histograma foi criado na base no valor do indicador Momentum suavizado pelo algoritmo de Perry Kaufman:



Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar]))



O rompimento do indicador no nível zero é um sinal principal de negociação deste indicador.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".





