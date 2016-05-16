このヒストグラムは Perry Kaufman アルゴリズムで平滑化されたモメンタムインディケータ値に基づいて作成されます。

Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar]))



インディケータゼロレベルのブレイクアウトは、このインディケータの主な取引シグナルです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。