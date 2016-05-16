コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorMomentum_AMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1188
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このヒストグラムは Perry Kaufman アルゴリズムで平滑化されたモメンタムインディケータ値に基づいて作成されます。

Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar])) 

インディケータゼロレベルのブレイクアウトは、このインディケータの主な取引シグナルです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ColorMomentum_AMA インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/468

i-Sadukey_v1 i-Sadukey_v1

このデジタルフィルタに基づいたインディケータは、トレンドの方向を示します。

ボリンジャーバンドセット ボリンジャーバンドセット

ユニバーサル平滑化アルゴリズムに基づいて作成されたボリンジャーバンド®のセット

カマリリャ式 カマリリャ式

現在のバーのためのカマリリャ式レベルのシステム。

Camarilla_Full Camarilla_Full

すべてのバーのためのカマリリャ式レベルのシステム。