Das Histogramm wird gebildet, in dem die Werte des Momentum Indikators mit Perry Kaufmans Algorithmus geglättet werden:

Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar]))



Das Kreuzen der Nulllinie ist das Haupthandelssignal des Indikators.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.