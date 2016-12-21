CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorMomentum_AMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1126
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colormomentum_ama.mq5 (7.68 KB) ansehen
momentum_ama.mq5 (6.87 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Histogramm wird gebildet, in dem die Werte des Momentum Indikators mit Perry Kaufmans Algorithmus geglättet werden:

Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar])) 

Das Kreuzen der Nulllinie ist das Haupthandelssignal des Indikators.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

ColorMomentum_AMA indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/468

