ColorMomentum_AMA - Indikator für den MetaTrader 5
- 1126
Das Histogramm wird gebildet, in dem die Werte des Momentum Indikators mit Perry Kaufmans Algorithmus geglättet werden:
Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar]))
Das Kreuzen der Nulllinie ist das Haupthandelssignal des Indikators.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/468
