Las señales se forman en las barras terminadas. El indicador T3 se utiliza como un indicador personalizado para el módulo de señales comerciales.

El cruce a la baja de la media móvil es la señal para abrir una posición larga, el cruce al alza de la media móvil es la señal para abrir una posición corta.

En las pruebas se utilizaron los siguientes parámetros de entrada:

T3Period: 14;

b_: 70;

Otros parámetros de entrada: por defecto;

Símbolo: GBPUSD;

Lote: 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop: no utilizados



Para utilizar este módulo de señales comerciales en el Asistente MQL5,los ficheros basedonindicatorexpertsignal.mqh y t3signal.mqh deben ser colocados en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Expert\MySignals. El modulo utiliza el indicador T3, el fichero t3.mq5 deben ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators. La librería SmoothAlgorithms.mqh debe ser colocada en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include.





Señales de comercio, basadas en el indicador T3



Resultados del backtesting del Historial(01.01.2011, GBPUSD M15):





Historial del backtesting de la estrategia, basada en el indicador T3(GBPUSD, M15)

Horas:







Historial del backtesting de la estrategia, basada en el indicador T3 (GBPUSD, H1)

Días:





Historial del backtesting de la estrategia, basada en el indicador T3 (GBPUSD, Daily)