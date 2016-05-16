シグナルは、完成したバーで形成されます。T3インディケータは取引シグナルモジュールのカスタムインディケータとして使用されます。

下向きの移動平均線の交差はロングポジションを開くためのシグナルで、上向きの交差はショートポジションを開くためのシグナルです。

検証の際には以下の入力パラメータが使用されました。

T3Period: 14

b_: 70

その他の入力パラメータ：デフォルト値

銘柄：GBPUSD

ロット：0.1

ストップロス、テイクプロフィットやトレイリングは使用されませんでした。



この取引シグナルモジュールをMQL5ウィザードで使用するには、basedonindicatorexpertsignal.mqhとt3signal.mqhを terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals に配置します。このモジュールはT3インディケータを使用し、t3.mq5は terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。smoothalgorithms.mqhライブラリはterminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます。





T3インディケータに基づいた取引シグナル



履歴バックテスト結果（2011年元旦、GBPUSD M15）





T3インディケータに基づいた履歴バックテストストラテジー（GBPUSD、M15）

毎時：







T3インディケータに基づいた履歴バックテストストラテジー（GBPUSD、 H1）

日時：





T3インディケータに基づいた履歴バックテストストラテジー（GBPUSD、 Daily）