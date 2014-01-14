Retroceso Fibonacci

Autor real:

ggekko

El indicador representa los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico en un número de barras definido por el usuario sin tener que dibujar los objetos del retroceso de Fibonacci.



El usuario especifica el número de barras que quiere utilizar para el retroceso y luego el indicador realiza un seguimiento de los máximos más altos y de los mínimos más bajos y representa los niveles en consecuencia.



Si un nuevo máximo es más reciente que un nuevo mínimo, entonces el indicador asume que es una tendencia alcista y los niveles mostrados es donde el precio podría encontrar un soporte si retrocede. Si un mínimo es más reciente que un máximo, entonces el indicador asume que es una tendencia bajista y las líneas muestran donde el precio podría encontrar una resistencia si se retrocede.

La idea original y el código se publicaron en Code Base en mql4.com 2011.04.11.