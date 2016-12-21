und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Modul für Handelssignale auf Basis des Indikators T3 - Bibliothek für den MetaTrader 5
Die Signale bilden sich auf geschlossenen Bars. Der Indikator T3 wird als ein Nutzer-Indikator in Handelssystemen verwendet.
Ein Abwärtskreuzen des gleitenden Durchschnitts unter die Preise ist ein Signal, eine Kaufposition zu eröffnen, ein Aufwärtskreuzen des gleitenden Durchschnitts das des Eröffnens einer Verkaufposition.
Die folgenden Eingabeparameter werden für das Testen verwendet:
- T3Period: 14;
- b_: 70;
- Die anderen Eingabeparameter: Standardeinstellungen;
- Symbol: GBPUSD;
- Lot: 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop: not used
Um dieses Modul der Handelssignale im MQL5 Wizard verwenden zu können, müssen t3signal.mqh und basedonindicatorexpertsignal.mqh in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals kopiert werden. Das Modul verwendet den Indikator t3, dessen Datei t3.mq5 muss sich Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators befinden. Die Bibliothek smoothalgorithms.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden.
Trade signals, based on T3 indicator
Ergebnisse des Backtests (01.01.2011, GBPUSD M15):
Ergebnisse des Backtests der Strategie auf Basis des Indikators T3 (GBPUSD M15)
Auf Stundenbasis:
Ergebnisse des Backtests der Strategie auf Basis des Indikators T3 (GBPUSD H1)
Auf Tagesbasis:
Ergebnisse des Backtests der Strategie auf Basis des Indikators T3 (GBPUS, D1)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/447
