Сигналы формируются по закрытию свечи. Использован индикатор T3 в качестве пользовательского.

Сигналом для открытия длинной позиции служит пересечение ценой линии индикатора снизу вверх, для открытия короткой - пересечение сверху вниз.

При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:

Параметр индикатора T3Period: 14;

Параметр индикатора b_: 70;

Остальные параметры: по умолчанию;

Инструмент: GBPUSD;

Лот: постоянный 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.

Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файлы basedonindicatorexpertsignal.mqh и модуль торговых сигналов t3signal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\MySignals.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла t3.mq5 (индикатор T3) в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include.





Примеры сделок на графике

Результаты тестирования с 01.01.2011г., таймфрейм M15:





График результатов тестирования, таймфрейм M15

Таймфрейм H1:





График результатов тестирования, таймфрейм H1

Таймфрейм D1:

График результатов тестирования, таймфрейм D1