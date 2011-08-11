CodeBaseРазделы
Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе T3 - библиотека для MetaTrader 5

Aleksey Sergan
\MQL5\Indicators\
t3.mq5 (6.53 KB) просмотр
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
basedonindicatorexpertsignal.mqh (3.61 KB) просмотр
t3signal.mqh (5.35 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Сигналы формируются по закрытию свечи. Использован индикатор T3 в качестве пользовательского.

Сигналом для открытия длинной позиции служит пересечение ценой линии индикатора снизу вверх, для открытия короткой - пересечение сверху вниз.

При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:

  • Параметр индикатора T3Period: 14;
  • Параметр индикатора b_: 70;
  • Остальные параметры: по умолчанию;
  • Инструмент: GBPUSD;
  • Лот: постоянный 0.1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.

Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файлы basedonindicatorexpertsignal.mqh и модуль торговых сигналов t3signal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\MySignals.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла t3.mq5 (индикатор T3) в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include.

Примеры сделок на графике

Результаты тестирования с 01.01.2011г., таймфрейм M15:

График результатов тестирования, таймфрейм M15

Таймфрейм H1:

График результатов тестирования, таймфрейм H1

Таймфрейм D1:

График результатов тестирования, таймфрейм D1

