Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе T3 - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2882
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигналы формируются по закрытию свечи. Использован индикатор T3 в качестве пользовательского.
Сигналом для открытия длинной позиции служит пересечение ценой линии индикатора снизу вверх, для открытия короткой - пересечение сверху вниз.
При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:
- Параметр индикатора T3Period: 14;
- Параметр индикатора b_: 70;
- Остальные параметры: по умолчанию;
- Инструмент: GBPUSD;
- Лот: постоянный 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.
Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файлы basedonindicatorexpertsignal.mqh и модуль торговых сигналов t3signal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\MySignals.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла t3.mq5 (индикатор T3) в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include.
Примеры сделок на графике
Результаты тестирования с 01.01.2011г., таймфрейм M15:
График результатов тестирования, таймфрейм M15
Таймфрейм H1:
График результатов тестирования, таймфрейм H1
Таймфрейм D1:
График результатов тестирования, таймфрейм D1
Скользящее среднее T3 с множественным экспоненциальным сглаживанием ценового ряда.JJRSX
Осциллятор RSI с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.