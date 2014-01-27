信号仅形成在完整柱线。T3 指标用做自定义指标。信号仅形成在完整柱线。T3 指用做交易信号模块的自定义指标。下穿均线是开多单信号, 上穿均线是开空单信号。

以下输入参数在测试时使用:

T3Period: 14;

b_: 70;

其它输入参数: 省缺;

符号: GBPUSD;

手数: 0.1;

止损, 止盈, 尾随止损: 未使用



为了在 MQL5 向导 中使用这个交易信号模块, 头文件 basedonindicatorexpertsignal.mqh 和 t3signal.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。此模块使用 T3 指标, 该 t3.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。The SmoothAlgorithms.mqh 库必须放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include。





历史回测结果 (01.01.2011, GBPUSD M15):





小时级:







日级:





