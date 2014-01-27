代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

交易信号模块, 基于 T3 指标 - MetaTrader 5程序库

Aleksey Sergan | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2824
等级:
(29)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
basedonindicatorexpertsignal.mqh (3.54 KB) 预览
t3signal.mqh (5.09 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
t3.mq5 (5.55 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

信号仅形成在完整柱线。T3 指标用做自定义指标。信号仅形成在完整柱线。T3 指用做交易信号模块的自定义指标。下穿均线是开多单信号, 上穿均线是开空单信号。

以下输入参数在测试时使用:

  • T3Period: 14;
  • b_: 70;
  • 其它输入参数: 省缺;
  • 符号: GBPUSD;
  • 手数: 0.1;
  • 止损, 止盈, 尾随止损: 未使用

为了在 MQL5 向导 中使用这个交易信号模块, 头文件 basedonindicatorexpertsignal.mqh 和 t3signal.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。此模块使用 T3 指标, 该 t3.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。The SmoothAlgorithms.mqh 库必须放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include。

T3 指标 - 基于交易

交易信号, 基于 T3 指标

历史回测结果 (01.01.2011, GBPUSD M15):

策略历史回测, 基于 T3 指标 (GBPUSD, M15)

策略历史回测, 基于 T3 指标 (GBPUSD, M15)

小时级:

策略历史回测, 基于 T3 指标 (GBPUSD, H1)

策略历史回测, 基于 T3 指标 (GBPUSD, H1)

日级:

策略历史回测, 基于 T3 指标 (GBPUSD, 日级)

策略历史回测, 基于 T3 指标 (GBPUSD, 日级)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/447

斐波那契回撤 斐波那契回撤

本指标绘制用户自定义柱线数的斐波那契回撤级别。

交易信号模块, 基于 Chande 通道动量振荡器 交易信号模块, 基于 Chande 通道动量振荡器

超买/超卖级别与 Chande 动量振荡器的交叉, 用做开仓信号。

Blau_TSI Blau_TSI

William Blau 的真实强度指数 (TSI) 指标。

IncBullsBearsOnArray IncBullsBearsOnArray

CBullsBearsOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算多头力量和空头力量。提供类的使用用例。