Variación - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1756
(25)
colorjvariation.mq5 (7.41 KB) ver
colorvariation.mq5 (5.86 KB) ver
variation.mq5 (5.31 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Real author:

LeMan

Este indicador de tendencia muestra la dirección de la tendencia actual y momentos para el cierre de la posición abierta.

Existen 3 variantes del indicador:

  1. Como una línea (Variation.mq5);
  2. Como una línea de color según la tendencia actual (ColorVariation.mq5);
  3. Como una línea adicional de JMA-suavizado para reducir el ruido (ColorJVariation.mq5).

El ColorJVariation.mq5 utiliza la clase СJJMA de la librería SmoothAlgorithms.mqh, descrito en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".

Variation.mq5, ColorVariation.mq5 y ColorJVariation.mq5 deben colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 14.07.2010.

Las variaciones, indicadores ColorVariation y ColorJVariation

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/422

