Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Variación - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1756
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Real author:
LeMan
Este indicador de tendencia muestra la dirección de la tendencia actual y momentos para el cierre de la posición abierta.
Existen 3 variantes del indicador:
- Como una línea (Variation.mq5);
- Como una línea de color según la tendencia actual (ColorVariation.mq5);
- Como una línea adicional de JMA-suavizado para reducir el ruido (ColorJVariation.mq5).
El ColorJVariation.mq5 utiliza la clase СJJMA de la librería SmoothAlgorithms.mqh, descrito en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".
Variation.mq5, ColorVariation.mq5 y ColorJVariation.mq5 deben colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 14.07.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/422
Temporizador no invasivo que se puede poner al lado del precio de la vela, o cerca de una esquina.Laguerre
Indicador de fuerza de la tendencia basado en el filtro adaptativo de Laguerre.
El indicador representa los niveles del retroceso de Fibonacci en un número de barras definido por el usuario.Módulo de señales de comercio, basado en el indicador T3
El cruce a la baja de la media móvil de T3 es la señal para abrir una posición larga, el cruce al alza de la media móvil de T3 es una señal para abrir una posición corta.