Módulo de sinais de negociação, com base no indicador de T3 - biblioteca para MetaTrader 5
Os sinais são formados em barras completas. Indicador T3 é usado como um indicador personalizado.
Os sinais são formados em barras completas. O indicador T3 é usado como um indicador personalizado para o módulo de sinais de comércio. O cruzamento descendente de média móvel é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima de média móvel é um sinal para abrir uma posição vendida.
Os seguintes parâmetros de entrada foram usados durante o teste:
- T3Period: 14;
- b_: 70;
- Outros parâmetros de entrada: padrão;
- Símbolo: GBPUSD;
- Lote: 0,1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop: não usado
Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, os arquivos basedonindicatorexpertsignal.mqh e t3signal.mqh devem ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\MySignals. O módulo usa indicador T3, o arquivo t3.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators. A biblioteca SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include.
Sinais de negociação, com base no indicador de T3
Resultados do backtesing histórico(2011/01/01, GBPUSD M15):
Backtesting histórico de estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, M15)
Hora:
Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, H1)
Diário:
Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, Daily)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/447
