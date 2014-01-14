Os sinais são formados em barras completas. Indicador T3 é usado como um indicador personalizado.

Os sinais são formados em barras completas. O indicador T3 é usado como um indicador personalizado para o módulo de sinais de comércio. O cruzamento descendente de média móvel é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima de média móvel é um sinal para abrir uma posição vendida.

Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

T3Period: 14;

b_: 70;

Outros parâmetros de entrada: padrão;

Símbolo: GBPUSD;

Lote: 0,1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop: não usado



Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, os arquivos basedonindicatorexpertsignal.mqh e t3signal.mqh devem ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\MySignals. O módulo usa indicador T3, o arquivo t3.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators. A biblioteca SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include.





Sinais de negociação, com base no indicador de T3



Resultados do backtesing histórico(2011/01/01, GBPUSD M15):





Backtesting histórico de estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, M15)

Hora:







Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, H1)

Diário:





Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, Daily)