CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

Módulo de sinais de negociação, com base no indicador de T3 - biblioteca para MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1630
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
basedonindicatorexpertsignal.mqh (3.54 KB) visualização
t3signal.mqh (5.09 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
t3.mq5 (5.55 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Os sinais são formados em barras completas. Indicador T3 é usado como um indicador personalizado.

Os sinais são formados em barras completas. O indicador T3 é usado como um indicador personalizado para o módulo de sinais de comércio. O cruzamento descendente de média móvel é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima de média móvel é um sinal para abrir uma posição vendida.

Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

  • T3Period: 14;
  • b_: 70;
  • Outros parâmetros de entrada: padrão;
  • Símbolo: GBPUSD;
  • Lote: 0,1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop: não usado

Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, os arquivos basedonindicatorexpertsignal.mqh e t3signal.mqh devem ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\MySignals. O módulo usa indicador T3, o arquivo t3.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators. A biblioteca SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include.

Indicador T3 - negociações com base

Sinais de negociação, com base no indicador de T3

Resultados do backtesing histórico(2011/01/01, GBPUSD M15):

Backtesting histórico de estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, M15)

Backtesting histórico de estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, M15)

Hora:

Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, H1)

Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, H1)

Diário:

Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, Daily)

Backtesting histórico da estratégia, com base no indicador de T3 (GBPUSD, Daily)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/447

Retrações de Fibonacci Retrações de Fibonacci

O indicador representa os níveis de retração de Fibonacci para um número definido pelo usuário de barras.

Variation Variation

Este indicador de tendência mostra a direção atual da tendência e o momento para fechamento de uma posição aberta.

T3 T3

A Média Móvel T3 é baseada em exponencial múltipla suavizada de preço.

MAMA MAMA

Indicador Mesa Adaptive Moving Average (MAMA).