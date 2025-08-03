당사 팬 페이지에 가입하십시오
T3 인디케이터 기반 트레이딩 신호 모듈 - MetaTrader 5용 라이브러리
신호는 캔들 종가에 의해 형성됩니다. T3 인디케이터는 사용자 지정 인디케이터로 사용됩니다.
롱 포지션을 개시하는 신호는 지표선이 아래에서 위로 교차하는 가격이며, 숏 포지션을 개시하는 신호는 위에서 아래로 교차하는 가격입니다.
아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:
- T3주기 인디케이터 매개변수: 14;
- 인디케이터 매개변수 b_: 70;
- 기타 매개변수: 기본값;
- 상품: GBPUSD;
- 랏: 상수 0.1;
- 손절, 이익실현, 추적: 사용되지 않음.
MQL5.Wizard 전문가용 보조지표 생성기에서 신호 모듈을 사용하려면 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\MySignals에 basedonindicatorexpertsignal.mqh 및 t3signal.mqh 거래 신호 모듈 파일을 작성해야 합니다.
생성된 Expert Advisor가 올바르게 작동하려면 t3.mq5 파일(T3 인디케이터)이 terminal_data_folder\MQL5\Indicators에 있어야 합니다. smoothalgorithms.mqh 라이브러리는 terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 위치해야 합니다.
차트에 표시된 거래의 예
2011년 01월 01일 테스트 결과, 기간 M15:
테스트 결과 차트, 기간 M15
H1 기간:
테스트 결과 차트, 기간 H1
D1 기간:
테스트 결과 차트, 기간 D1
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/447
