신호는 캔들 종가에 의해 형성됩니다. T3 인디케이터는 사용자 지정 인디케이터로 사용됩니다.

롱 포지션을 개시하는 신호는 지표선이 아래에서 위로 교차하는 가격이며, 숏 포지션을 개시하는 신호는 위에서 아래로 교차하는 가격입니다.

아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:

T3주기 인디케이터 매개변수: 14;

인디케이터 매개변수 b_: 70;

기타 매개변수: 기본값;

상품: GBPUSD;

랏: 상수 0.1;

손절, 이익실현, 추적: 사용되지 않음.

MQL5.Wizard 전문가용 보조지표 생성기에서 신호 모듈을 사용하려면 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\MySignals에 basedonindicatorexpertsignal.mqh 및 t3signal.mqh 거래 신호 모듈 파일을 작성해야 합니다.

생성된 Expert Advisor가 올바르게 작동하려면 t3.mq5 파일(T3 인디케이터)이 terminal_data_folder\MQL5\Indicators에 있어야 합니다. smoothalgorithms.mqh 라이브러리는 terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 위치해야 합니다.





차트에 표시된 거래의 예

2011년 01월 01일 테스트 결과, 기간 M15:





테스트 결과 차트, 기간 M15

H1 기간:





테스트 결과 차트, 기간 H1

D1 기간:

테스트 결과 차트, 기간 D1