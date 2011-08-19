CodeBaseРазделы
3_Level_ZZ_Semafor - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
8402
(27)
Реальный автор:

asystem2000

Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.

Комментарий автора индикатора:

В основу расчета зигзага взят алгоритм из стандартного набора клиентского терминала \Examples\ZigZag.mq5. Предпосылкой написания данного индикатора является текущая работа над созданием алгоритма советника торговли по системе "Складной метр Лихвидова"

Ознакомиться с текущей ситуацией создания алгоритма "Складного метра Лихвидова" можно здесь http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Хотелось бы добавить, что поскольку этот алгоритм использует индикатор Зигзаг, то он вполне аналогично оказывается перерисовывающимся на своих последних экстремумах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.01.2008.

Рис.1 Индикатор 3_Level_ZZ_Semafor

Уже после опубликования этого индикатора у меня возникло желание внимательно проанализировать его работу и я пришёл к выводу, что на данный момент времени 03.09.2011 индикатор ZigZag из стандартного набора клиентского терминала работает не совсем корректно, и было принято решение сделать этот индикатор на основе данных другого индикатора ZigZag. Я использовал для этого ZigZag из стандартного комплекта клиентского терминала MetaTrader 4. Полученный вариант итогового индикатора 3_Level_ZZ_Semafor_NK работает без лишних вершин.

Рис.2 Индикатор 3_Level_ZZ_Semafor_NK

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

Индикатор подает торговые сигналы для покупок и продаж цветными точками на графике и выводит сообщения.

Yaanna Yaanna

Простейший индикатор перекупленности/перепроданности финансового актива.

Три уровня Тироне Три уровня Тироне

Индикатор трех уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.

Пять уровней Тироне Пять уровней Тироне

Индикатор пяти уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.