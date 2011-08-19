Ставь лайки и следи за новостями
3_Level_ZZ_Semafor - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 8402
Реальный автор:
asystem2000
Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.
Комментарий автора индикатора:
В основу расчета зигзага взят алгоритм из стандартного набора клиентского терминала \Examples\ZigZag.mq5. Предпосылкой написания данного индикатора является текущая работа над созданием алгоритма советника торговли по системе "Складной метр Лихвидова"
Ознакомиться с текущей ситуацией создания алгоритма "Складного метра Лихвидова" можно здесь http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Хотелось бы добавить, что поскольку этот алгоритм использует индикатор Зигзаг, то он вполне аналогично оказывается перерисовывающимся на своих последних экстремумах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.01.2008.
Уже после опубликования этого индикатора у меня возникло желание внимательно проанализировать его работу и я пришёл к выводу, что на данный момент времени 03.09.2011 индикатор ZigZag из стандартного набора клиентского терминала работает не совсем корректно, и было принято решение сделать этот индикатор на основе данных другого индикатора ZigZag. Я использовал для этого ZigZag из стандартного комплекта клиентского терминала MetaTrader 4. Полученный вариант итогового индикатора 3_Level_ZZ_Semafor_NK работает без лишних вершин.
