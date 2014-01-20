3_Level_ZZ_Semafor

原作者:

asystem2000

使用不连续点显示长，中，短周期的最小值和最大值的简单指标。



该指标的作者评论：



锯齿形计算的基础是来自客户端标准集\Examples\ZigZag.mq5的算法. 该指标是根据系统“Likhovidov的折尺”创建一个专家交易的算法的进行过程中写的。

你可以从这里阅读有关“Likhovidov的折尺”的算法的创建: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. 应当补充说明，该指标会重绘其最末尾的端，因为它的算法使用了Zigzag指标。