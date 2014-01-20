请观看如何免费下载自动交易
3_Level_ZZ_Semafor - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 3314
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者:
asystem2000
使用不连续点显示长，中，短周期的最小值和最大值的简单指标。
该指标的作者评论：
锯齿形计算的基础是来自客户端标准集\Examples\ZigZag.mq5的算法. 该指标是根据系统“Likhovidov的折尺”创建一个专家交易的算法的进行过程中写的。
你可以从这里阅读有关“Likhovidov的折尺”的算法的创建: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. 应当补充说明，该指标会重绘其最末尾的端，因为它的算法使用了Zigzag指标。
该指标起初用MQL4实现并于2008年1月9日发布在mql4.com上的代码基地。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/441
