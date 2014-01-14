3_Level_ZZ_Semafor

Autor Real:

asystem2000

O indicador simples que mostra mínimos e máximos através de períodos maiores, médios e curtos, usando pontos tipo semáforo.



Comentários do autor do indicador:



A base de cálculo é o algoritmo ziguezague padrão do terminal do cliente: \Examples\ZigZag.mq5. Este indicador foi escrito durante o trabalho de criar um algoritmo referente a um Expert Advisor de acordo com o sistema de "régua de dobradura por Likhovidov".

Você pode ler sobre a criação do algoritmo de "régua de dobradura por Likhovidov" aqui: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Deve-se acrescentar que o indicador pode redesenhar seus últimos valores extremos, pois o algoritmo usa o indicador ziguezague.