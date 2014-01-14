CodeBaseSeções
3_Level_ZZ_Semafor - indicador para MetaTrader 5

asystem2000 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
4786
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

asystem2000

O indicador simples que mostra mínimos e máximos através de períodos maiores, médios e curtos, usando pontos tipo semáforo.

Comentários do autor do indicador:

A base de cálculo é o algoritmo ziguezague padrão do terminal do cliente: \Examples\ZigZag.mq5. Este indicador foi escrito durante o trabalho de criar um algoritmo referente a um Expert Advisor de acordo com o sistema de "régua de dobradura por Likhovidov".

Você pode ler sobre a criação do algoritmo de "régua de dobradura por Likhovidov" aqui: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Deve-se acrescentar que o indicador pode redesenhar seus últimos valores extremos, pois o algoritmo usa o indicador ziguezague.

Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 09.01.2008.

3_Level_ZZ_Semafor

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/441

