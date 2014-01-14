Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
3_Level_ZZ_Semafor - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 4786
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor Real:
asystem2000
O indicador simples que mostra mínimos e máximos através de períodos maiores, médios e curtos, usando pontos tipo semáforo.
Comentários do autor do indicador:
A base de cálculo é o algoritmo ziguezague padrão do terminal do cliente: \Examples\ZigZag.mq5. Este indicador foi escrito durante o trabalho de criar um algoritmo referente a um Expert Advisor de acordo com o sistema de "régua de dobradura por Likhovidov".
Você pode ler sobre a criação do algoritmo de "régua de dobradura por Likhovidov" aqui: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Deve-se acrescentar que o indicador pode redesenhar seus últimos valores extremos, pois o algoritmo usa o indicador ziguezague.
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 09.01.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/441
Novos comentários são adicionados a um gráfico sem eliminar os já existentes.Três Níveis de Tirone
O indicador consiste em níveis de apoio e de resistência com base num intervalo de negociação por um determinado período de tempo.
O indicador gera sinais para comprar e vender usando pontos coloridos em um gráfico e exibe mensagens.Yaanna
Yaanna é um indicador bem simples que mostra os estados de sobrecompra / sobrevenda de um ativo.