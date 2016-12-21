3_Level_ZZ_Semafor

Wirklicher Autor:

asystem2000

Ein einfacher Indikator, der die Minima und Maxima des ältesten, des mittleren und der kürzesten Periode mit Signalpunkten anzeigt.



Der Kommentar des Autors des Indikators:



Die Basis der Berechnung des ZigZag ist der Algorithmus des Indikators, der standardmäßig Teil des Nutzerterminals ist, der \Examples\ZigZag.mq5. Dieser Indikator entstand während des Erstellen eines Algorithmus für einen Expert Advisor nach der Methode "Faltungsregel nach Likhovidov". Über das Erstellen der Methode "Faltungsregel nach Likhovidov" können Sie sich hier informieren: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Es sollte erwähnt werden, dass die letzten Extrema des Indikators sich ändern können (Stichwort "redraw"), da er den Indikator ZigZag verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 09.01.2008.



