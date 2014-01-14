Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FractalChannel_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1291
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
igorad
El indicador muestra el canal basado en fractales.
Un interesante método de creación de canales. A pesar de su sencillez, puede ser útil para el análisis a nivel plano (por ejemplo, en caso de haber estado ausente durante algún tiempo y ahora quiere observar rápidamente los acontecimientos recientes en el mercado).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase EN mql4.com 01.11.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/421
