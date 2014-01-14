FractalChannel_v1

Autor real:

El indicador muestra el canal basado en fractales.

Un interesante método de creación de canales. A pesar de su sencillez, puede ser útil para el análisis a nivel plano (por ejemplo, en caso de haber estado ausente durante algún tiempo y ahora quiere observar rápidamente los acontecimientos recientes en el mercado).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase EN mql4.com 01.11.2007.



