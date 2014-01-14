CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FractalChannel_v1 - indicador para MetaTrader 5

igorad | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1291
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
fractalchannel.mq5 (10.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

igorad

El indicador muestra el canal basado en fractales.

Un interesante método de creación de canales. A pesar de su sencillez, puede ser útil para el análisis a nivel plano (por ejemplo, en caso de haber estado ausente durante algún tiempo y ahora quiere observar rápidamente los acontecimientos recientes en el mercado).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase EN mql4.com 01.11.2007.

FractalChannel_v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/421

Universal digital filter Universal digital filter

Este indicador resuelve un problema en la utilización de los filtros digitales en el terminal del cliente.

3D_Oscilator 3D_Oscilator

Este oscilador genera señales de entrada y salida del mercado basadas en los indicadores RSI y CCI.

FATL FATL

Fast Adaptive Trend Line (FATL) se basa en un filtro digital de baja frecuencia.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

El indicador muestra la tendencia actual, los niveles de soporte y resistencia.