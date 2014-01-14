Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD-RSI - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 4783
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Real author:
Relative Strength Index(RSI) aplicado al MA convergencia/divergencia (MACD) muestra claramente la divergencia de precio actual.
Se observa claramente reversión de períodos cortos (1, 5, 15 min.). Cruce con entre la línea de señal MACD y RSI es una señal adicional para la entrada en el mercado, en este caso la línea RSI cambia su color.
El indicador utiliza la clase СMoving_Average de la librería SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 08.09.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/423
