실제 작성자:

루이스 다미아니

RSI 및 CCI 지표를 기반으로 진입 및 청산 신호를 컬러 점 형태로 생성하는 오실레이터입니다.



이 지표의 신호만으로는 거래에 충분하지 않으므로 필터링을 위해 추세 지표를 추가해야 한다는 점에 유의해야 합니다.

이 오실레이터의 변형은 10.07. 2006에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.