3D_오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 82
-
실제 작성자:
루이스 다미아니
RSI 및 CCI 지표를 기반으로 진입 및 청산 신호를 컬러 점 형태로 생성하는 오실레이터입니다.
이 지표의 신호만으로는 거래에 충분하지 않으므로 필터링을 위해 추세 지표를 추가해야 한다는 점에 유의해야 합니다.
이 오실레이터의 변형은 10.07. 2006에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/437
