Universal digital filter - indicador para MetaTrader 5

Sergey Ilyukhin
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1852
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
dll.zip (1514.31 KB)
dfilter.mq5 (7.89 KB)
Autor real:

Sergey Ilyukhin, el autor del método "Digital methods generator".

El filtro digital universal DFilter ofrece una solución común en la cuestión de la creación de filtros digitales en el terminal del cliente.

Con este filtro MQL5 no necesitas crear otros filtros digitales usando las herramientas del terminal del cliente. Este hecho da nuevas posibilidades para el uso de estos indicadores.

Este indicador fue descrito a fondo en el artículo "Puesta en práctica de los filtros digitales en MQL5 para principiantes".

Coloca el fichero DF.dll en "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\".

Atentión! Se requieren tres archivos dll adicionales para la operación de DF.dll: bdsp.dll, lapack.dll y mkl_support.dll. Estos archivos contienen el bloque de tratamiento matemático y se deben colocar en "C:\Windows\System32\" para Windows OS 32-bit o "C:\Windows\SysWOW64\" para Windows OS 64-bit.

Compruebe lo siguiente antes de su uso:

1. Que el checkbox "Permitir importación de Dll" esta seleccionado en Herramientas->Opciones->Asesores Expertos;
2. Que los ficheros Bdsp.dll, lapack.dll y mkl_support.dll (librerias matemáticas adicionales) se colocan en la carpeta "C:\Windows\System32\" o "C:\Windows\SysWOW64\".

Descripción de los parámetros de entrada:

  • Ftype - tipo de filtro:
    0 - LPF (FATL/SATL/KGLP);
    1 - HPF (KGHP);
    2 - paso-banda (RBCI/KGBP);
    3 - rechazo (KGBS).
  • P1 - P1 periodo de corte, barras;
  • D1 - D1 proceso de corte transitorio periodo, barras;
  • A1 - A1 atenuación en el rechazo de banda, dB;
  • P2 - P2 periodo de corte, barras;
  • D2 - D2 período de corte del proceso transitorio, barras;
  • A2 - A2 atenuación en el rechazo de banda, dB;
  • Ripple - Pulsaciones en un paso de banda, dB;
  • Delay - Retardo, barras.

Parametros P2, D2 y A2' los valores no deben ser considerados para LPF y HPF.

Condiciones de trabajo:

  • LPF: P1>D1
  • HPF: P1<D1
  • Paso-banda y rechazo: D2>P2>P1>D1

Indicador de filtro digital de paso bajo (FATL/SATL, KGLP)

3D_Oscilator 3D_Oscilator

Este oscilador genera señales de entrada y salida del mercado basadas en los indicadores RSI y CCI.

PCCI PCCI

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) es una parte de alta frecuencia de las fluctuaciones de los precios normalizados utilizando la desviación estándar.

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

El indicador muestra el canal basado en fractales.

FATL FATL

Fast Adaptive Trend Line (FATL) se basa en un filtro digital de baja frecuencia.