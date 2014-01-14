CodeBaseSecciones
Indicadores

PCCI - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1957
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
pcci.mq5 (6.23 KB) ver
Autor real:

Vladimir Kravchuk, "Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"

El indicador PCCI (Perfect Commodity Channel Index) se calcula por la siguiente fórmula:

PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)

donde:

  • close(bar) - precios de los barras cerradas;
  • FATL(bar) - Filtro digital FATL.

Filtro_FATL

Se asemeja a D. Lambert's Commodity Channel Index por su método de cálculo.

En realidad, el indice CCI se calcula como la diferencia normalizada entre el precio actual y su media móvil. PCCI se calcula como la diferencia entre un precio de cierre de día y su expectativa estadística presentada por el valor FATL. Por lo tanto, PCCI es más eficiente que CCI.

El indice PCCI es una parte de alta frecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio normalizado de acuerdo a su desviación estándar.

Indicador PCCI (Perfect Commodity Channel Index)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/409

