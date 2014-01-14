Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PCCI - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1957
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Vladimir Kravchuk, "Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"
El indicador PCCI (Perfect Commodity Channel Index) se calcula por la siguiente fórmula:
PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)
donde:
- close(bar) - precios de los barras cerradas;
- FATL(bar) - Filtro digital FATL.
Se asemeja a D. Lambert's Commodity Channel Index por su método de cálculo.
En realidad, el indice CCI se calcula como la diferencia normalizada entre el precio actual y su media móvil. PCCI se calcula como la diferencia entre un precio de cierre de día y su expectativa estadística presentada por el valor FATL. Por lo tanto, PCCI es más eficiente que CCI.
El indice PCCI es una parte de alta frecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio normalizado de acuerdo a su desviación estándar.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/409
El indicador RSI aplicado a MACD muestra claramente la divergencia de precio actual.JMACD
En este histograma MACD se utiliza un suavizado JMA en lugar del suavizado estándar.
Este oscilador genera señales de entrada y salida del mercado basadas en los indicadores RSI y CCI.Universal digital filter
Este indicador resuelve un problema en la utilización de los filtros digitales en el terminal del cliente.