3D_Oscilator - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1428
Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Wirklicher Autor:
Luis Damiani
Dieser Oszillator erzeugt Signale zur Positionseröffnung und -schließung basierend auf den Indikatoren RSI und CCI.
Die Signale dieses Indikators allein genügen nicht für das Öffnen einer Positionen. Es wäre besser Trendindikatoren als weitere Filter hinzuzunehmen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 2008.07.09.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/437
