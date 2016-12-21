CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

3D_Oscilator - Indikator für den MetaTrader 5

Luis Damiani | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1428
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Luis Damiani

Dieser Oszillator erzeugt Signale zur Positionseröffnung und -schließung basierend auf den Indikatoren RSI und CCI.

Die Signale dieses Indikators allein genügen nicht für das Öffnen einer Positionen. Es wäre besser Trendindikatoren als weitere Filter hinzuzunehmen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 2008.07.09.

3D_Oscilator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/437

JJurX JJurX

Sich langsam angleichende Trendlinie mit ultralinearer und JMA-Glättung.

JCCX JCCX

Symmetrisch normalisierter CCI (Commodity Channel Index) mit alternativen (ultralinear und JMA) Glättungsalgorithmen.

KRI KRI

Während der Berechnung des Oszillators Kairi (KRI) wird die Abweichung eines Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitts berechnet. Das Ergebnis wird als Prozentsatz vom Durchschnitt dargestellt.

Go Go

Der einfachste Trendindikator.