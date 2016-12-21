3D_Oscilator

Wirklicher Autor:

Luis Damiani

Dieser Oszillator erzeugt Signale zur Positionseröffnung und -schließung basierend auf den Indikatoren RSI und CCI.



Die Signale dieses Indikators allein genügen nicht für das Öffnen einer Positionen. Es wäre besser Trendindikatoren als weitere Filter hinzuzunehmen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 2008.07.09.



