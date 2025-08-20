거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 이동 평균은 초선형 및 JMA 평균이 있는 느린 적응형 추세선입니다.
이 이동 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:
JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))
여기서:
- JurX()는 JurX 초선형 평균 알고리즘입니다;
- JMA() - JMA 적응 평균 알고리즘입니다;
- PRICE[] - 가격 계열의 값입니다;
- 바 - 현재 바의 수입니다.
최종 인디케이터의 부드러움을 높이기 위해 추가 JMA 평균을 사용합니다. 이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.
