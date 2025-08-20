코드베이스섹션
JJurX - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
93
(15)
jjurx.mq5 (7.45 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드
이 이동 평균은 초선형 및 JMA 평균이 있는 느린 적응형 추세선입니다.

이 이동 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))

여기서:

  • JurX()는 JurX 초선형 평균 알고리즘입니다;
  • JMA() - JMA 적응 평균 알고리즘입니다;
  • PRICE[] - 가격 계열의 값입니다;
  • 바 - 현재 바의 수입니다.

최종 인디케이터의 부드러움을 높이기 위해 추가 JMA 평균을 사용합니다. 이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.

JJurX

Moving Price Line Indicator MT5 Moving Price Line Indicator MT5

이 간단한 지표는 캔들 또는 시간대의 특정 시점에 가격이 도달하는 시점을 쉽게 확인할 수 있습니다.

Creat Button Close BuySell On Chart Creat Button Close BuySell On Chart

현재 심볼에 대한 모든 매수 또는 매도 포지션을 청산하는 버튼 두 개를 추가하는 MetaTrader 5용 MQL5 스크립트입니다.

XCCX XCCX

선택 가능한 평균화 알고리즘과 동적으로 변화하는 과매도/과매수 수준을 갖춘 원자재 채널 지수입니다.

데일리피벗 시프트 데일리피벗 시프트

데일리피벗_시프트 인디케이터는 하루의 시작을 시프트하여 주요 레벨을 계산할 수 있다는 점에서 일반적인 데일리피벗 인디케이터와 다릅니다.