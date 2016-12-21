Dieser gleitende Durchschnitt ist eine sich langsam angleichende Trendlinie mit ultralinearer und JMA-Glättung.



Der gleitende Durchschnitt errechnet sich wie folgt:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))



wobei:

JurX() - JurX ultralinearer Glättungsalgorithmus;

JMA() - JMA Glättungsalgorithmus;

PRICE[] - Zeitreihe der Preise;

bar - Index der Bar.

Die zusätzliche Glättung durch JMA dient der Verbesserung der Glättung des endgültigen Indikators. Der Indikator verwendet die Klasse CJJMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".