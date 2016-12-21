und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JJurX - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1079
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser gleitende Durchschnitt ist eine sich langsam angleichende Trendlinie mit ultralinearer und JMA-Glättung.
Der gleitende Durchschnitt errechnet sich wie folgt:
JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))
wobei:
- JurX() - JurX ultralinearer Glättungsalgorithmus;
- JMA() - JMA Glättungsalgorithmus;
- PRICE[] - Zeitreihe der Preise;
- bar - Index der Bar.
Die zusätzliche Glättung durch JMA dient der Verbesserung der Glättung des endgültigen Indikators. Der Indikator verwendet die Klasse CJJMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/436
Symmetrisch normalisierter CCI (Commodity Channel Index) mit alternativen (ultralinear und JMA) Glättungsalgorithmen.JMACD
Für dieses MACD-Histogramm wird eine Glättung durch JMA statt der standardmäßigen verwendet.
Dieser Oszillator erzeugt Signale zur Positionseröffnung und -schließung basierend auf den Indikatoren RSI und CCI.KRI
Während der Berechnung des Oszillators Kairi (KRI) wird die Abweichung eines Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitts berechnet. Das Ergebnis wird als Prozentsatz vom Durchschnitt dargestellt.