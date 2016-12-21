CodeBaseKategorien
Indikatoren

JJurX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1079
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
jjurx.mq5 (7.46 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
Dieser gleitende Durchschnitt ist eine sich langsam angleichende Trendlinie mit ultralinearer und JMA-Glättung.

Der gleitende Durchschnitt errechnet sich wie folgt:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))

wobei:

  • JurX() - JurX ultralinearer Glättungsalgorithmus;
  • JMA() - JMA Glättungsalgorithmus;
  • PRICE[] - Zeitreihe der Preise;
  • bar - Index der Bar.

Die zusätzliche Glättung durch JMA dient der Verbesserung der Glättung des endgültigen Indikators. Der Indikator verwendet die Klasse CJJMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

JJurX

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/436

