Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSTL - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1456
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Vladimir Kravchuk
"Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"
RSTL es una respuesta de los filtros digitales FLF-1 y FLF-2 digital a la secuencia de entrada discreta. Los filtros se establecen con el retardo igual al rango de Nyquist TNi.
Línea de referencia RSTL es una equivalente de la "media" móvil simple desde el punto de vista de su retraso con respecto a los precios actuales. Mencionada similitud hubiera sido completa, en caso de que utilizáramos un parámetro de impulso 1/N que corresponde al procedimiento del movimiento de puntos de suavizado en lugar de los parámetros de impulso complicados FLF.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/406
El indicador genera señales de entrada al mercado y traza el posicionamiento de la línea de las órdenes del Stop Loss.JJurX
Línea de tendencia adaptable lenta con suavizados ultralineal y JMA.