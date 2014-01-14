Autor real:

Vladimir Kravchuk

"Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"

RSTL es una respuesta de los filtros digitales FLF-1 y FLF-2 digital a la secuencia de entrada discreta. Los filtros se establecen con el retardo igual al rango de Nyquist TNi.







Línea de referencia RSTL es una equivalente de la "media" móvil simple desde el punto de vista de su retraso con respecto a los precios actuales. Mencionada similitud hubiera sido completa, en caso de que utilizáramos un parámetro de impulso 1/N que corresponde al procedimiento del movimiento de puntos de suavizado en lugar de los parámetros de impulso complicados FLF.



