Em contraste com o histograma MACD padrão, a média JMA é utilizada em todas as três suavizações.

Ele pode ser bastante útil, especialmente quando se trabalha com pares de alta volatilidade.

O indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

A biblioteca de classes smoothalgorithms.mqh deve ser colocada em terminal_data_folder \MQL5\Include.

\MQL5\Include. O indicador jmacd.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Indicador JMACD