JMACD - indicador para MetaTrader 5
Em contraste com o histograma MACD padrão, a média JMA é utilizada em todas as três suavizações.
Ele pode ser bastante útil, especialmente quando se trabalha com pares de alta volatilidade.
O indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
- A biblioteca de classes smoothalgorithms.mqh deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include.
- O indicador jmacd.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Indicador JMACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/434
