CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JMACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1735
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
jmacd.mq5 (7.85 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Em contraste com o histograma MACD padrão, a média JMA é utilizada em todas as três suavizações.

Ele pode ser bastante útil, especialmente quando se trabalha com pares de alta volatilidade.

O indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

  • A biblioteca de classes smoothalgorithms.mqh deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include.
  • O indicador jmacd.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Indicador JMACD

Indicador JMACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/434

ParMA ParMA

Média móvel baseada na aproximação parabólica do preço.

T3Taotra T3Taotra

Leque de 5 médias móveis T3 para analisar a tendência do mercado.

MACD-RSI MACD-RSI

Indicador RSI aplicado ao MACD mostra claramente a divergência atual dos preços.

PCCI PCCI

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é uma parte de alta freqüência das flutuações de preços normalizados utilizando o desvio padrão.