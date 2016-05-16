無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
標準的なMACDヒストグラムと違い、JMA平滑化は3つのすべての平均化に使用されています。
これは、揮発性の高い通貨の交差を扱う場合は特に非常に便利です。
インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
- smoothalgorithms.mqh ライブラリは terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます。
- jmacd.mq5インディケータは terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。
JMACDインディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/434