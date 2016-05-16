標準的なMACDヒストグラムと違い、JMA平滑化は3つのすべての平均化に使用されています。

これは、揮発性の高い通貨の交差を扱う場合は特に非常に便利です。

インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

smoothalgorithms.mqh ライブラリは terminal_data_folder \MQL5\Include に配置されます。

jmacd.mq5インディケータは terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。

JMACDインディケータ

